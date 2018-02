03/02/2018 - Calcio a 5, solo un pari per la Chaminade. Sconfitta esterna per Cus

Circolo La Nebbia Cus Molise impegnato contro il Sagittario Pratola. Sul parquet di Popoli finisce 7 a 1.

La formazione ospite si presenta sul campo degli abruzzesi con diverse assenze (la più pesante è quella di Barichello per squalifica). I locali, dal canto loro, devono rinunciare a Paludo, appiedato dal Giudice Sportivo.

La cronaca –

Dopo un minuto di silenzio per ricordare l’ex cittì azzurro Azeglio Vicini, su comincia. Il Sagittario Pratola fa subito capire di non voler fare regali, il Cln Cus cerca di difendersi con ordine ma deve soccombere quando Dambrosio finalizza nella maniera migliore un’azione sull’asse Raguso-Goldoni, spedendo la sfera alle spalle di Castiglioni. La risposta ospite è affidata ad una conclusione di Melfi, Dambrosio devia. Il Sagittario quando accelera dimostra di poter far male. Così ci provano Goldoni in percussione e poi Dambrosio, in entrambe le circostanze la sfera termina fuori. Sull’altro fronte è Everton a provarci da lontano, Tiballi si oppone. L’estremo difensore abruzzese si ripete poco più tardi su Melfi che si infila tra due avversari e conclude. Palla intercettata. Il Cln Cus Molise ha la possibilità di impattare quando Melfi dopo una bella azione personale mette al centro dove c’è Joao Alonso che conclude ma Tiballi si oppone da campione. Scampato il pericolo la formazione di Di Giustino centra il raddoppio con Goldoni che solo davanti a Castiglioni lo supera con un tiro preciso. Incassata la seconda rete la squadra di Sanginario non molla e affida al solito Melfi la risposta. Il tiro del Re Leone viene disinnescato da Tiballi. L’ultima emozione della prima frazione è firmata Sagittario Pratola con Raguso che conclude verso la porta, para Castiglioni.

Nel secondo tempo il Cln Cus parte bene. E’ Melfi a suonare la carica, palla alta mentre sull’altro fronte Goldoni lanciato in profondità prova il pallonetto, sfera alta. Tocca poi a Castiglioni intervenire su Raguso. A questo punto viene fuori il Cln Cus Molise. Passarelli assiste Melfi che scarica il tiro con la palla che si stampa sul palo. Poco più tardi il numero nove ospite, solo davanti a Tiballi, sciupa clamorosamente tirando fuori. Melfi è l’uomo più pericoloso degli ospiti in questa fase e dalla linea laterale si inventa una conclusione incredibile, cuoio sulla traversa. Il Sagittario Pratola dopo aver tirato un sospiro di sollievo per i pericoli scampati, torna a spingere sull’acceleratore: il portiere Tiballi apparecchia per Dambrosio che conclude, Castiglioni si oppone. Il numero uno dei molisani è ancora protagonista sulla punizione di Santangelo. La formazione abruzzese a 10’ dalla fine trova la terza rete con Santacroce. Da questo momento il Cln Cus cala alla distanza e i padroni di casa arrotondano il risultato con le reti di Goldoni (seconda rete di giornata per lui), e Vicente (doppietta). L’autorete di Dambrosio su tiro di Cioccia consente al Cln Cus di realizzare il gol della bandiera prima della settima marcatura locale, l’ultima del match, ad opera di Lancia.