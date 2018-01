25/01/2018 - Iorio commenta: "Giustizia apparente, io vado avanti con la politica"

Michele Iorio non ci sta a incassare la sentenza di condanna (6 mesi per abuso d’ufficio, pena sospesa) dell’Appello per la vicenda dello Zuccherificio del Molise, che gli complica la strada per la Regione, per effetto della legge Severino, e che comunque pone un problema politico nel centrodestra anche per la corsa a Roma, sebbene la legge Severino, che presuppone la incandidabilità in determinati casi, non si applichi a questo. «E’ giustizia apparente» commenta il consigliere regionale, che ora decade dal ruolo, riferendosi al verdetto dei giudici di oggi 25 gennaio. «Ho sempre operato nel pieno rispetto delle leggi e nell’interesse del Molise. E’ questo il motivo per cui trovo incomprensibile la sentenza emessa questo pomeriggio soprattutto dopo l’assoluzione con formula piena in primo grado».



Iorio, che farà ricorso in Cassazione contro il verdetto, si dice «Convinto della mia piena innocenza e, avendo la coscienza pulita, continuerò con il mio impegno politico che non mi è assolutamente impedito da questa sentenza che arriva, con una puntualità svizzera, a due giorni dall’ufficializzazione delle candidature per le elezioni politiche».