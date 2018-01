25/01/2018 - Il Molise avrà la sua gara nazionale di bocce: a Frosolone ad aprile

– da quattordici anni organizza la due giorni di bocce di alto livello, che nel 2005 fu fortemente voluta dall’allora sindaco Lelio Pallante, appassionato di questa disciplina sportiva. Grazie alla nostra manifestazione, in Molise ogni anno vengono alcuni tra i migliori atleti italiani. E in questa edizione, con l’etichetta Élite A1-A, aggiungeremo la ciliegina sulla torta dell’anno durante il quale festeggeremo i quindici anni di attività sportiva. Approfitto per ringraziare il presidente regionale della FIB, Angelo Spina, il quale ha premuto fortemente, affinché ci assegnassero questo tipo di competizione”.