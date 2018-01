24/01/2018 - Prorogata la stagione della caccia. Insorgono gli animalisti

Le associazioni che hanno preso carta e penna sono:

e

«Non riusciamo a comprendere - scrivono - i motivi di questa scelta assolutamente in contrasto con quelli che, attualmente, sono i numeri della caccia in Italia».

Il Rapporto Eurispes del 2016 indica che il 68,5% degli italiani è contrario a questa pratica e i dati

forniti da Istat e Federcaccia danno in costante diminuzione il numero dei cacciatori che, negli ultimi 10 anni, è calato del 60% in rapporto alla popolazione italiana complessiva.

«Nonostante ciò, il presidente Di Laura Frattura decide di fare l’ennesimo ingiustificato regalo ai cacciatori. Per questo abbiamo scritto all’attuale governatore del Molise e agli altri suoi 9 colleghi affinché, insieme, compiano una scelta coraggiosa e socialmente sensibile: annullare la proroga alla chiusura della stagione venatoria in corso e fissare lo stop definitivo al 31 gennaio, mettendo così la parola fine a questa pratica ormai in declino inarrestabile.

Quella della caccia è una pratica che, oltre a decimare la fauna selvatica, comporta gravi forme di inquinamento ambientale e numerose vittime anche umane».