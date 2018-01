24/01/2018 - Successo al Palaunimol per le tre ballerine nazionali di Hip Hop

Campobasso. Si è svolto sabato 20 gennaio a Campobasso il Workshop di Dancehall e Hip Hop con tre ballerine di fama internazionale: Dafne Bianchi, Marthe Vangeel, Lady Cun Faya.L’evento è stato organizzato da Gianna Fiore, direttrice artistica della scuola di danza Asd Dance Art Campobasso, che cura ormi da diversi anni eventi di danza nella regione Molise. Soddisfatta al termine dell’evento Gianna Fiore. «Sono contenta di come è andata – spiega Gianna Fiore - onorata che la nostra città abbia ospitato ballerine così talentuose e famose nel settore delle danze street.



Ringrazio tutti i partecipanti, soprattutto quelli arrivati da fuori regione. La manifestazione è andata in scena al Cus Molise nel Palaunimol e a tal proposito un ringraziamento particolare va al coordinatore Marco Sanginario, per il sostegno e la collaborazione. La mia esperienza come ballerina e insegnante, mi ha spronata all’organizzazione di questi eventi di danza nella mia città, Campobasso. Sono convinta che studiare sia importantissimo, sia se si è allievi che istruttori, per questo spesso seguo lezioni e corsi di aggiornamento in tutta Italia.



La danza è in continua evoluzione e quindi sarebbe impossibile non adeguarsi ai suoi tempi; la condivisione che vedo tra allievi e insegnanti, ogni qual volta partecipo a questi appuntamenti, ha fatto nascere in me la voglia di creare queste opportunità nella mia regione, per la mia gente e il mio territorio. Confesso che ogni volta è una scommessa, un rischio che corro con me stessa per la buona riuscita di eventi di questa portata, perché seppur il nostro Molise sia pieno di talentuosi danzatori, non sempre si è aperti a proposte di questo genere. Proposte – prosegue Fiore - che invece, a parer mio, vanno sostenute per incrementare sempre più iniziative di questo tipo anche qui da noi, così come sono comuni nel resto d’Italia».