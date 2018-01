25/01/2018 - Giornata della Memoria, presentazione del "Diario di Giuseppe Lalli"

Bonefro. L’Amministrazione comunale di Bonefro, per ricordare tutte le vittime dell’olocausto, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale e l’Istituto Omnicomprensivo di Santa Croce di Magliano, presenterà il libro “Volontario di coscienza. Il diario di Giuseppe Lidio Lalli (1944-1945)”.‬



La manifestazione si svolgerà sabato 27 gennaio alle 10.30 nell’Auditorium dell’ex Convento Santa Maria delle Grazie a Bonefro.‬ ‪Sarà presente la dottoressa Anna Paola Sabatini, dirigente titolare dell’Ufficio scolastico regionale per il Molise, e il dottor Giuseppe Colombo, Provveditore scolastico per la Provincia di Campobasso. ‪