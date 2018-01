24/01/2018 - Leva candidato in Abruzzo. E’ rivolta: "Non rappresenta il territorio"

"Liberi e Uguali Abruzzo" è in rivolta anzi indignato e pieno di rabbia. Perchè? Perchè il Coordinamento nazionale del movimento guidato dal Presidente del Senato, Pietro Grasso, ha deciso di catapultare e di piazzare due nomi “blindati” nei collegi plurinominali della Camera: Chieti-Pescara e L’Aquila-Teramo. Per la componente di Sinistra italiana, verrebbe candidata la calabrese Celeste Costantino, 39 anni, originaria di Melito Porto Salvo, in provincia di Reggio Calabria e residente a Roma. Invece nel collegio plurinominale L’Aquila-Teramo, la casella della candidatura verrebbe occupata dall’avvocato molisano Danilo Leva, anche lui residente a Roma, parlamentare uscente del Pd, passato nel movimento Articolo 1.

così parlava Danilo Leva, deputato molisano uscente, ai microfoni di Antonello Barone nella rubrica "Tutti i Candidati" pubblicata in esclusiva da Primonumero.it. Un concetto, quello espresso dall’onorevole, che rientrava in un più ampio ragionamento sulla scelta delle candidature che, appunto, dovrebbero essere espressione del territorio di appartenenza. Sarà così in Molise, molto probabilmente, ma non in tante altre regioni come Sardegna, Sicilia, Calabria, Campania e Abruzzo dove, appunto, Danilo Leva, a quanto pare, sarà imposto dai suoi "capi" a discapito del deputato uscente abruzzese di "LeU" Gianni Melilla.

Un’imposizione dall’alto che da un lato contraddice uno dei motivi per i quali è nato "Liberi e Uguali", il contrasto al leaderismo e alla centralizzazione delle decisioni in mano a’ "capi", e dall’altro ha fatto scattare la protesta dei referenti territoriali del movimento. I coordinatori regionali di "Articolo 1 Mdp" Abruzzo, Tommaso Di Febo e Fabio Ranieri hanno indirizzato un documento durissimo ai dirigenti nazionali, accompagnato da molte altre firme dei responsabili politici di Teramo, Pescara, L’Aquila e Chieti. «Le notizie che ci giungono in queste ore – si legge – hanno creato sgomento, indignazione e rabbia in Abruzzo. In particolare l’ipotesi di vedere i due capolista del proporzionale alla Camera dei deputati imposti con una inaccettabili forzatura dal gruppo dirigente romano equivarrebbe a una ferita profondissima inferta sulla carne viva di un movimento troppo giovane per sopportarla». Si ricorda ancora che «Liberi e Uguali in Abruzzo ha una vasta base di militanti e di consenso attorno ad un gruppo dirigente giovane, autorevole e qualificato, formatosi in anni di battaglie politiche combattute sul campo».Parole chiare che si oppongono alla volontà dei D’Alema e dei Bersani di voler candidare per imposizione Danilo Leva in Abruzzo perchè, appunto, non rappresentativo del territorio, non riconosciuto dagli elettori del collegio L’Aquila-Teramo. Un collegio, questo, considerato sicuro dalla nomenclatura di Liberi e Uguali che però, ora, rischia di non essere più tale. Ad oggi, dunque, a meno di clamorosi passi indietro del diretto interessato, Danilo Leva è candidato nel collegio uninominale della Camera di Isernia e in quello di L’Aquila - Teramo.





Alessandro Corroppoli