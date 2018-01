20/01/2018 - Bagarre in Consiglio su Molise Acque, Scarabeo si autosospende dal Pd

Bagarre in Consiglio regionale, in riunione oggi pomeriggio - 20 gennaio - per discutere gli emendamenti al collegato alla manovra di bilancio 2018. La tensione esplode sulla modifica dello status di Molise Acque. In base ad un emendamento presentato da Salvatore Ciocca, diventerebbe «un ente pubblico non economico, dotato di personalità giuridica, di autonomia statutaria, organizzativa, amministrativa, patrimoniale, economia e di bilancio».













E’ «un emendamento tecnico, per tutelare i lavoratori» spiega all’assemblea il consigliere regionale. Ma in Aula si scatena la rivolta di Vincenzo Niro, Massimiliano Scarabeo e di Nunzia Lattanzio che chiede un’immediata riunione della maggioranza per confrontarsi sul tema. C’è chi teme che dietro l’emendamento ci sia la privatizzazione dell’acqua.