21/01/2018 - Lions Tifernus, premio alla studentessa per "Il Futuro della Pace"

E’ giunto al termine il 30^ concorso Internazionale Lions “Poster per la Pace” rivolto alle scuole medie, per l’anno scolastico 2017/2018, appartenenti al Distretto 108A, che ha coinvolto ben 53 club del distretto con le regioni Molise, Marche, Romagna, Abruzzo, di cui fanno parte 6 circoscrizioni.



Gli Istituti scolastici interessati al service sono stati 219 con 13.794 studenti che hanno prodotto il proprio lavoro artistico, il cui tema era “Il Futuro della Pace”. Tra i lavori il club Termoli Tifernus ha scelto quello di Enrica Zio dell’Istituto Comprensivo John Dewey di S. Martino in Pensilis, che è stato inviato alla selezione di circoscrizione del distretto, la cui commissione, composta dai coordinatori Pietro Tamasi, Francesca Romana e Dania Cataldi, dopo un lungo ed estenuante lavoro di confronto, ha assegnato alla stessa il 1° premio per la 6^ Circoscrizione, a cui il club Termoli Tifernus appartiene.



Questa enorme quantità di disegni, sui formati stabiliti dall’avviso del bando, ha originato lavori che sono stati esaminati dalle varie commissioni dei singoli club che, con pazienza e grande interesse, hanno poi decretato i candidati scelti per la premiazione locale che meglio hanno rappresentato dal punto di vista artistico il tema dell’anno. I colori e le idee che i ragazzi e ragazze hanno riportato sui fogli di carta hanno, con semplici raffigurazioni, evidenziato i veri valori della pace.



Grande soddisfazione è stata espressa dal presidente Mariangela Martella del club Termolese che ultimamente raccoglie grandi apprezzamenti per il lavoro svolto, nel segno della credibilità e del “we serve” che i suoi soci riescono a diffondere verso tutti.