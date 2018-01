18/01/2018 - Valentinetti: "Funerali dei 27 bimbi i più difficili della mia vita"

Da S. Giuliano A Rigopiano. Nel ricordo dei morti di Rigopiano, anche quello dei bambini di San Giuliano di Puglia. Perché se "ci sono morti tragiche se ci sono responsabilità queste vanno accertate sicuramente". Lo ha detto l’arcivescovo di Pescara-Penne, Tommaso Valentinetti, nel corso dell’omelia della santa messa nella chiesa di Farindola in provincia di Pescara (foto Ansa).



Monsignor Valentinetti ha quindi ricordato i bambini della scuola di San Giuliano di Puglia, in Molise ma anche i tre operai morti a Milano. "Chissà quante volte in quest’anno vi siete ripetuti ’ma perché quella valanga nessuno l’ha fermata?’. A questa domanda non c’è una risposta perché purtroppo più volte mi sono scontrato con la morte come avete fatto voi: ho dovuto celebrare il funerale dei 27 bambini a San Giuliano di Puglia. Ero diventato vescovo da due anni: vi assicuro che è stato il funerale più difficile della mia vita. Anche allora mi sono chiesto: perché la casa di fronte alla scuola non è crollata e la scuola è crollata?". È ancora vivo dunque nella mente di ognuno quel tragico giorno del 31 ottobre 2002. Impossibile dimenticare, anzi. Forse ogni altra tragedia ravviva quel drammatico ricordo, pone nuovi quesiti ai quali rispondere non è purtroppo semplice e spesso impossibile.