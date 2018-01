15/01/2018 - Intelligenza artificiale, un convegno di Assoporto e Nautico

Termoli. Assoporto Termoli e l’Istituto Tecnico Nautico “Ugo Tiberio” di Termoli, con il patrocinio della Camera di Commercio del Molise, organizzano un importante seminario dal titolo: “Intelligenza artificiale: la IV rivoluzione industriale", che si svolgerà a Termoli nella sala del cinema Sant’Antonio il prossimo sabato 20 gennaio dalle 10.



L’evento, valido per la alternanza scuola/lavoro, è aperto a tutta la cittadinanza per la estrema attualità dell’ argomento trattato.



«Quando si parla di intelligenza artificiale, si pensa subito a tecnologie all’avanguardia, a robot in grado di comprendere e decidere le azioni da compiere e di un mondo futuristico in cui macchine e uomini convivono - spiegano gli organizzatori - In realtà, l’intelligenza artificiale e il suo utilizzo sono molto più reali di quanto si possa immaginare e vengono oggi utilizzati in diversi settori della vita quotidiana».



Docenti del Nautico ne illustreranno gli aspetti fondamentali e le prospettive applicative. Un tema sicuramente attinente alla IV rivoluzione industriale è la innovazione digitale. Camera di Commercio del Molise, che patrocina l’iniziativa, illustrerà le recenti iniziative a sostegno degli investimenti delle imprese in innovazione digitale, tra cui il bando “Voucher digitali I 4.0”.