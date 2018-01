12/01/2018 - Chiesa e società bassomolisana nel testo di Mammarella

Termoli. Sabato 13 gennaio al cinema ’Sant’Antonio’ di Termoli alle 18, l’associazione culturale ’Andrea Di Capua, Duca di Termoli’ e l’associazione ’Archeoclub d’Italia Federico II Termoli’ presenteranno il volume ’ Profili biografici, icone e blasoni dei vescovi di Larino, Termoli e Guardialfiera’ di Giuseppe Mammarella, responsabile dell’Archivio Storico Diocesano di Termoli-Larino.



Parteciperanno Monsignor Gianfranco De Luca, vescovo della medesima diocesi, i presidenti delle due associazioni, rispettivamente Roberto Crema e Oscar De Lena, la docente di Antropologia culturale della Università del Molise Letizia Bindi e l’autore del libro.



Il testo ha ottenuto il riconoscimento di pubblicazione d’interesse culturale da parte della Conferenza Episcopale Italiana e si apre con una prefazione molto gratificante di Pasquale Corsi, Professore Ordinario di Storia Medioevale all’Università di Bari, dove insegna anche Storia Bizantina, nonché Presidente della “Società di Storia Patria per la Puglia”.



l volume è diviso in quattro parti: diocesi di Larino (secoli V-XX), diocesi di Termoli (secoli X-XX), diocesi di Guardialfiera (secoli XI-XIX) e diocesi di Termoli-Larino (nata il 30 settembre 1986). Il lavoro di Mammarella è un importante contributo alla conoscenza storica della vita della chiesa e della società nel Basso Molise in un arco di tempo molto ampio.