07/01/2018 - La fortuna ’bacia’ in Molise: 50mila euro dalla Lotteria Italia

Milano, Rosta, Pinerolo (questi ultimi due paesini in provincia di Torino) e a Roma che si sono aggiudicati i premi rispettivamente da 2 milioni e mezzo di euro, un milione e un milione e mezzo di euro e da 500mila euro.

F 201816, uno dei 50 vincitori dei premi da 50mila euro. Ed in città c’è curiosità sull’identità del fortunato, rigorosamente top secret. Tuttavia, per lui il 2018 non poteva iniziare nel migliore dei modi.