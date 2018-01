05/01/2018 - Polfer, dati degli interventi 2017. 8mila chili di rame sequestrati

La Polizia Ferroviaria ha reso pubblici i dati relativi agli interventi del 2017 nelle attività svolte in Molise, Puglia e Basilicata nell’anno che si è concluso da pochi giorni. Gli interventi testimoniano l’impegno costante del personale e l’efficacia della strategia nei vari settori per garantire la sicurezza dei viaggiatori e del trasporto ferroviario in generale.



Nell’ambito del contrasto ai furti di rame ai danni delle imprese ferroviarie, reato particolarmente insidioso per la regolarità e sicurezza dei trasporti, sono stati effettuati 1060 servizi di pattugliamento delle linee ferroviarie maggiormente interessate dal fenomeno a danno delle imprese ferroviarie, 288 depositi di metallo/rottamai sottoposti a controllo, 8.410 chili di cavi di rame di provenienza furtiva sottoposti a sequestro, 11 persone arrestate per furto aggravato di cavi di rame.



Nel corso dell’anno 2017 sono state arrestate 56 persone, mentre 134 sono state quelle denunciate in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per la commissione di reati vari. Inoltre, 22 persone sono state segnalate all’Autorità amministrativa, in particolar modo per l’uso di sostanze stupefacenti. Al riguardo, sono stati sequestrati 3.803,00 grammi di droga, perlopiù cannabinoidi.





Nell’ambito dell’attività di prevenzione, sono state identificate 148.292 persone sospette, di cui 21.612 di nazionalità straniera. Tra queste, 52 sono state rintracciate in posizione irregolare sul territorio nazionale; 26.736 sono state le persone controllate con pregiudizi penali; 4.155 i veicoli controllati; 609 le sanzioni amministrative elevate al Regolamento di Polizia Ferroviaria, al Codice della Strada e per altre violazioni di legge; 8.137 i servizi di vigilanza nell’ambito degli scali ferroviari e 641 quelli antiborseggio eseguiti nelle stazioni; su 3.762 treni viaggiatori del trasporto regionale e della lunga percorrenza diurna/notturna è stata assicurata la presenza di 2.145 pattuglie della Polizia Ferroviaria, 31 le persone che si sono allontanate dai propri nuclei famigliari e sono state rintracciate in ambito ferroviario, di cui 20 minori, 3 i suicidi scongiurati, grazie alla capacità di osservazione e alla prontezza del personale della Polizia ferroviaria.



Significativi sono stati i contatti con gli Istituti scolastici di Molise, Puglia e Basilicata per il progetto “Train to be cool”, relativo alla sicurezza negli ambiti ferroviari, che ha interessato - in tutto il Compartimento - più di 5mila studenti. Sotto il profilo internazionale la Polizia Ferroviaria ha proseguito la propria attività nell’ambito del network europeo di polizie ferroviarie Railpol per migliorare le tecniche specialistiche e rafforzare la collaborazione tra i Paesi membri attraverso il reciproco scambio di informazioni e la definizione di comuni strategie operative con la programmazione di azioni congiunte. In tale contesto, nel corso del 2017l’Italia ha mantenuto la presidenza del Gruppo di lavoro Strategic Analysis, rivolto all’analisi strategica dell’andamento dei principali fenomeni delittuosi in ambito ferroviario in Europa per delineare linee operative comuni di prevenzione e contrasto tra i vari Paesi membri.



Si è chiuso per la Polizia Ferroviaria un anno che l’ha vista celebrare un anniversario importante: quello dei suoi 110 anni di fondazione. Nata il 24 giugno 1907, da allora garantisce la sicurezza dei milioni di persone che si muovono in treno o frequentano le stazioni.