02/01/2018 - Reddito di inclusione, in Molise 981 domande in un mese

Sono state 981 le domande per il cosiddetto reddito di inclusione giunte all’Inps dal Molise nel periodo compreso fra l’inizio di dicembre e oggi. Tante, in proporzione al numero degli abitanti, ma non tantissime, dal momento che la maggior parte delle regioni del centro e del sud battono il Molise per numero di richieste alla data del 2 gennaio 2018.

Dall’Abruzzo 2636, per un 3,5% a fronte del 1,3% del Molise. Quasi 7% la percentuale del Lazio, mentre il 14% quella della Calabria e il 22% quella della Campania. Supera il Molise anche la ricca Lombardia, con 5338 domande per un 7%.

Le regioni dalle quali sono arrivate oltre la metà delle richieste totali sono Calabria, Campania e Sicilia. Sorpresa invece dalla Puglia, dove non è arrivata nessuna domanda. Ma probabilmente per questioni tecniche che dovranno essere risolte nei prossimi giorni, visto che i Caf hanno messo in evidenza una grande difficoltà nell’affrontare le richieste dei cittadini relative allo strumento formalmente gestito dai Comuni o dagli ambiti sociali di zona.





Il reddito di inclusione che in un mese ha portato in Italia a 75000 domande complessive è uno strumento di aiuto e sostegno che eroga un bonus fino a 485 euro per le famiglie in difficoltà.