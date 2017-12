28/12/2017 - Al voto il 4 marzo per Politiche, ancora non decisa data per Regionali

Il Consiglio dei Ministri ha indicato la data del 4 marzo per il ritorno alle urne al fine di rinnovare il Parlamento. Mattarella ha sciolto le Camere nel pomeriggio odierno dando quindi via libera alla scelta della data delle elezioni politiche. La data era già stata ipotizzata nei giorni scorsi e l’ufficialità non sorprende.

Non è ancora certo, tuttavia, che si voti in contemporanea anche per le regionali, dato che sarà il Ministero dell’Interno a prendere la decisione finale, sentite tutte le Regioni interessate dal ritorno al voto. Oltre al Molise infatti, si voterà anche in Lombardia, Lazio, Friuli Venezia Giulia, Trentino, Valle d’Aosta e Basilicata. Per sapere se ci sarà l’election day occorrerà quindi attendere ancora.