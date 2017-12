28/12/2017 - Rintracciato latitante arrestato per spaccio di eroina

Si era dato alla macchia per sfuggire al suo arresto. Ma la fuga non ha dato i risultati sperati e così l’isernino latitante, con a carico numerosi precedenti per traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, è stato rintracciato dai carabinieri. A carico dell’uomo che ha 40 anni pendeva una ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Urbino per traffico e spaccio di cocaina e eroina nelle Marche. Il pregiudicato, che si trova ai domiciliari, era già noto alle forze dell’ordine pentre: si tratta infatti di uno dei principali fornitori di eroina nella città di Isernia.

Dopo aver scontato qualche anno di carcere (fu arrestato nel 2012), il 40enne era tornato libero, riprendendo la sua illecita attività in un’altra regione.

Ma anche questa volta gli è andata male.