28/12/2017 - Stop accoglienza migranti, bocciata la mozione di Pilone: Sono troppi

Chiedeva che il Comune di Campobasso non accogliesse più migranti «perché i cittadini sono preoccupati e perché abbiamo già dato». Ma il Consiglio comunale ha bocciato la mozione di Francesco Pilone che ha dovuto prendere atto – suo malgrado – dell’orientamento dell’Amministrazione guidata da Antonio Battista.

Discussione animata questa mattina, 28 dicembre, a palazzo San Giorgio dove è approdata la richiesta dell’inquilino di opposizione il quale, con numeri alla mano, ha invitato sindaco e giunta a bloccare nuove aperture di centri di accoglienza in città.

«Campobasso – ha ribadito Pilone in aula – accoglie quasi cinque volte in più il numero di migranti che dovrebbe in base agli accordi presi col Viminale. Basta giocare a nascondino, qui non c’è nessuna strumentalizzazione - ha detto replicando ai 5 Stelle che hanno votato contro assieme a gran parte del centrosinistra – né si tratta di essere contro l’accoglienza. Chiedevamo solo maggiore controllo e integrazione, ma quella vera, non quella fatta autorizzando altri Cas in città (centri accoglienza straordinaria)».

Non è un problema di numero di migranti presenti sul territorio «ma di gestione e dislocazione» a detta di Luca Praitano (M5S) che ha invitato il primo cittadino a farsi promotore della riconversione dei Cas in Sprar (è il sistema di protezione per richiedenti asilo che attiva progetti di integrazione capaci di andare oltre l’emergenza, ndr)».