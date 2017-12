28/12/2017 - Torneo di calcio balilla: sul podio i campioni Andrea e Rodolfo

Costantino e Michelangelo, Michele e Andrea, Vincenzo e Kevin, Alessandro e Francesco, Giovanni e Vincenzo, Massimo e Giuseppe, Nicola e Germano, Stefano e Pietro, Michael e Giorgio, Velentina e Giorgia, Vincenzo e Raffale, Pasquale e Sebastiano, Giovanni e Nico, Sara e Francesca, Matteo e Marco, Rodolfo e Andrea: queste le squadre partecipanti al torneo del 27 dicembre di calcio balilla che si è svolto a Castropignano.

Di Campobasso, Mirabello Sannitico, Torella del Sannio, Fossalto, Salcito, Frosolone e Roma la provenienza delle prime 8 squadre che, unitamente ai 16 giocatori locali di Castropignano, hanno animato l’evento al South Park di Melissa Ciancio fino a tarda sera.

Quattro gironi da quattro squadre nelle prime ore hanno definito poi 4 scontri diretti (2 su 3) al calar della sera, nei quali 4 squadre, Team puppo, Blu Off, Andrea e Rodolfo e Random hanno definito la classifica finale.

Podio più alto per Andrea e Rodolfo, alla prima uscita stagionale, secondo posto per il duo Costantino e Michelangelo. Vincenzo Tucci e Kevin Ianiro battono invece nell’ultimo incontro diretto i Blu Off, strappandogli il terzo piazzamento.