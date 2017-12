27/12/2017 - Croce della chiesa Carmelo pericolante per il vento, arriva il 115

Termoli. Rischiava di cadere dalla sommità del campanile, e per evitare problemi e pericoli è stata rimossa dai Vigili del Fuoco del distaccamento di Termoli, intervenuti nel pomeriggio di oggi 27 dicembre alla chiesa santa Maria di Monte Carmelo, in via Panama. Qui gli stessi parrocchiani hanno segnato il rischio rappresentato dalla croce collegata alla campana, che oscillava sotto le raffiche di vento che hanno investito la costa dopo alcuni giorni di bel tempo e sole. La squadra del 115 è arrivata e con l’aiuto dell’autoscala ha staccato la croce, consegnandola al parroco per una necessaria riparazione prima che venga montata nuovamente sul campanile. Il vento di oggi ha richiesto anche qualche altro intervento dei vigili per i consueti rami pericolanti.