27/12/2017 - Tetto a fuoco: tre appartamenti evacuati, danni ingenti

Termoli. Danni ingenti per l’edificio termolese coinvolto ieri, 26 dicembre, dall’incendio del tetto. Tre le famiglie residenti nello stabile, che si trova tra via dei Pruni e il campo sportivo del quartiere Difesa Grande, in una zona non facilmente accessibile. Gli inquilini sono stati ospitati da amici e parenti dopo che, attorno alle ore 18 di martedì, la canna fumaria ha innescato il rogo sulla copertura di travi e assi e di legno, richiedendo l’intervento di una quadra dei Vigili del Fuoco. Sei operatori del 115, con il distaccamento di Termoli, sono intervenuti per spegnere le fiamme e mettere in salvo le persone, che hanno riportato tanta paura ma per fortuna nessuna conseguenza fisica.

Per ragioni di sicurezza e in attesa di verificare l’agibilità dell’edificio i tre appartamenti sono stati evacuati. Si tratta di tre moduli abitativi a schiera, uno adiacente all’altro. Anche i due non coinvolti direttamente dalle fiamme, che hanno attaccato il tetto di una abitazione, sono stati fatti sgomberare ina notte. I Vigili del Fuoco hanno lavorato fino alle 22 circa, e oggi - 27 dicembre - sono stati avviati i sopralluoghi.