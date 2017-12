27/12/2017 - Causa maltempo slitta il concerto della Polifonica Monforte

Per la seconda volta e sempre a causa del maltempo salta

l’evento folcloristico dalla Polifonica Monforte che avrebbe avuto inizio in Piazza Vittorio Emanuele II, per snodarsi tra le vie del centro cittadino, prima di concludere la serata al Mercato Coperto di via Monforte.

Mercatini, mini corsi degustazione olio e vino, aperitivi e musica live

Dalle ore 17:00 – Mercato Coperto, Via Monforte

Area bar, postazione Nutraceutica a cura di 2 alimentaristi, box informazioni, animatrici per bambini, realizzazione murales a cura di “Cibo”.

Ore 17.00 Inaugurazione - Inizio vendita diretta delle aziende del mercatino

Ore 19.00 Mini corso di degustazione Vini Molisani - Monotematica sulla Tintilia a cura di ONAV Molise; ad ogni calice di Tintilia diversa per anno di produzione verrà abbinato un cibo scelto tra le aziende del mercatino.

Dalle ore 19.30 fino a chiusura serata Aperitivo con sottofondo musicale

A cura dell’azienda agricola Bollella in collaborazione con un gruppo di giovani aziende agricole molisane

Ore 21:00 - Mercato Coperto, Via Monforte

A cura dell’A.s.d. ODETTE

Esibizione del gruppo musicale “Cordenote” e spettacolo di danza aerea con Erika Manocchio e Chiara Faragone