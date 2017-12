27/12/2017 - Agrifest market: 3 giorni di musica, cibo e cultura al Mercato coperto

Campobasso. Torna l’Agrifest Market al mercato coperto di via Monforte. L’iniziativa, promossa dall’associazione culturale Molishemp, in collaborazione con un gruppo di aziende molisane dell’agroalimentare e artigianato e il patrocinio dell’assessorato alle Attività produttive del Comune di Campobasso, animerà - come avviene ormai da tre anni a questa parte - il grande piano terra dell’antica struttura da giovedì 28 a sabato 30 dicembre.

«Obiettivo del Festival - spiega l’ideatore Paolo Padulo - è quello di riempire come un tempo, una delle realtà commerciali più antiche del capoluogo, il mercato coperto, a cui i cittadini sono sentimentalmente legati e dove sarà agevolata la divulgazione di vari temi, come l’importanza di un’alimentazione sana, la sensibilizzare verso l’acquisto consapevole dei prodotti a km 0 certificati e la celebrazione del territorio molisano, un ambiente da tutelare e valorizzare».

Questo il ricco programma della tre giorni:

giovedì 28 dicembre

ore 17.00 inaugurazione e apertura mercato

a seguire: inzio del live Wall Painting a cura dello street artist Cibo

ore 19.00 Degustazione della Tintilia del Molise* (max 40 posti) a cura di ONAV Campobasso

dalle ore 19.00 fino a chiusura Aperitivo/Cena a metri 0 delle aziende del Mercato

cucina a cura dello Chef Pietro Caroleo (tutti i giorni)

dalle ore 22.00 Musica live con i Cordenote (a cura dell’ Assessorato alle Attività Produttive del Comune di Campobasso)

Spettacolo di “Tessuti Aerei” a cura di Erica Manocchio (Scuola di danza Odette Campobasso)

dalle ore 23.30 fino a chiusura Dj Set con Zio B

venerdì 29 dicembre

ore 10.00 Apertura mercato con vendita diretta delle Aziende Partner

dalle ore 12.00 Aperitivo/Pranzo a metri 0 delle aziende del Mercato

ore 18.30 Mini Corso Assaggiatore di Olio EVO* (gratuito, max 20 posti) a cura del Gruppo Panel Unioncamere Molise

a seguire “Concorso Olio di Qualità”* Contest Amatoriale di olio (gratuito, max 10 partec.)

Work in Progress live di “Cibo”

dalle ore 19.00 fino a chiusura Aperitivo/Cena a metri 0 delle aziende del Mercato

dalle ore 22.00 Intrattenimento Musica live

sabato 30 dicembre

ore 10.00 Apertura mercato con vendita diretta delle Aziende Partner

ore 11.30 Giocoleria con La Gatta Luca

dalle ore 12.00 Aperitivo/Pranzo a metri 0 delle aziende del Mercato

dalle ore 18.00 scultura alimentare a cura del Food Carver Valeriano Fatica

dalle ore 20 “Closing Party” con :Aperitivo/Cena a metri 0 e Dj Set con KOBA,

a seguire Rompi e Mangia l’opera di Valeriano Fatica

ore 23.30 “House in Market” - Special Guest Gianni De Vivo Dj

Wine point a cura di Onav Campobasso

Craft Beer point a cura di HOPS UP