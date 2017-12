27/12/2017 - Le musiche dei Pink Floyd per un concerto di beneficenza

Portocannone. Sarà un viaggio attraverso i testi, la musica e la storia di una delle band più imprevedibili della storia del rock, i Pink Floyd. Venerdì 29 dicembre, nella sala auditorium del complesso scolastico "J. Dewey" di Portocannone, si terrà il primo concerto di fine anno. Un evento, organizzato dalla Pro Loco Skanderbeg in collaborazione con l’associazione Aria Nuova e patrocinato dal Comune, avrà uno scopo benefico: il ricavato dell’incasso andrà a finanziare le attività di supporto agli studi degli allievi provenienti dalle famiglie meno abbienti.

A omaggiare la rock band britannica saranno i Dark Side, una delle migliori cover band del panorama musicale italiano. Condurrà la serata Giancarlo Graziaplena che ripercorrerà i momenti salienti e di maggior successo della storia dei Pink Floyd. Non sarà solo una serata dedicata alla buona musica, ma anche all’arte nel senso più ampio del termine: l’attore Gianluca Venditti interpreterà i testi delle canzoni, mentre il pittore Michele D’Aloisio realizzerà un dipinto durante il concerto lasciandosi ispirare dalla serata, e due ballerine accompagneranno alcuni brani. Infine, verranno proiettate le foto più rappresentative della rock band capitanata da Roger Waters. L’inizio del concerto è previsto per le ore 21.30. L’ingresso sarà libero ma, visto lo scopo benefico dell’iniziativa, all’entrata sarà possibile lasciare la propria offerta.

AC