27/12/2017 - Il 28 la prima festa ultras con la presentazione del Campobasso

Campobasso. E’ tutto pronto per la prima edizione della festa ultras ‘Per la mia città’, organizzata da Curva Nord Campobasso per domani, 28 dicembre. L’evento si svolgerà al PalaSelvapiana a partire dal primo pomeriggio per concludersi la sera con la presentazione della squadra del Campobasso. Una iniziativa fortemente voluta dal tifo rossoblù che ha coinvolto diverse società sportive e amatori: ci sarà un torneo senior al quale parteciperanno le Vecchie Glorie dei Lupi, la squadra della Curva, la Chaminade, la selezione Calciocavallo, il Ripalimosani e la Fossaltese. E ci sarà spazio anche per i ragazzini con Sanniti, Chaminade, Cln Cus Molise e Polisportiva Acli Campobasso. È stato messo su un torneo ‘Darts’ (di freccette), mentre sarà allestito un banchetto per la raccolta fondi a sostegno delle cause sociali portate avanti dal gruppo organizzato dello ‘Scorrano’. I tifosi e gli sportivi sono invitati a partecipare numerosi.