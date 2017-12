27/12/2017 - Evade dai domiciliari per Natale: arrestato 50enne

Non poteva mettere piede fuori casa, ma è stato beccato a Sant’Agapito dai carabinieri di Monteroduni che hanno così arrestato un 50enne originario dell’alto casertano per il quale pendeva un ordinanza di detenzione domiciliare.

A Isernia, invece, gli uomini del Nucleo operativo e Radiomobile hanno sorpreso due giovani del posto, un 28enne ed un 30enne, alla guida delle rispettive autovetture, completamente ubriachi, mettendo così in gravissimo pericolo l’incolumità degli altri utenti della strada. Nei loro confronti è scattata una denuncia per guida in stato di ebrezza alcolica, il sequestro del veicolo ed il ritiro della patente di guida.

Infine ad Agnone i carabinieri hanno denunciato un 30enne di Napoli per vendita abusiva di profumi ’tarocchi’. La merce, sulla cui provenienza sono in corso ulteriori accertamenti, è stata sottoposta a sequestro, mentre nei confronti del 30enne, che dovrà rispondere di attività di commercio abusivo, è stata anche avviata la procedura per l’applicazione della misura di prevenzione del rimpatrio con foglio di via obbligatorio.