27/12/2017 - Polifonica Monforte in concerto per le strade della città

recuperato

mercoledì 27 dicembre,

spettacolo folcloristico,

Polifonica Monforte,

18,45

Piazza Vittorio Emanuele II,

Mercato Coperto di via Monforte,

«Siamo pronti per allietare la cittadinanza –

Rosa Socci

in una serata dedicata al folclore campobassano e molisano. Aspettiamo tante persone per trascorrere qualche ora all’insegna del divertimento e dello stare insieme in questa settimana, che ci condurrà al nuovo anno».