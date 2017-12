26/12/2017 - Mostra e cineforum dedicati alla fotografa Tina Modotti

Centro per la Fotografia Vivian Maier

e il Circolo letterario Beatnik organizzano una serata cineforum dedicata alla fotografia d’autore, intitolata’ Photo Movie Night’.



L’intento di queste serate sarà, oltre alla visione di film e documentari più o meno noti a tema fotografico, anche quello di riuscire ad aprire una discussione, un confronto e quindi una crescita personale.





Il quarto documentario di questa serie di eventi è “Que viva Tina”, un film di Silvano Castano del 1997, in lingua francese con sottotitoli in italiano.

La serata va ad arricchire gli eventi in programma per la mostra "Tina Modotti - fotografa e rivoluzionaria" in svolgimento presso i locali della Galleria Spazio Immagine in Vico Persichillo a Campobasso.

La pellicola è organizzata come un viaggio documentario ricco di colpi di scena, immagini e testimonianze. Il film inizia con l’esilio della nostra protagonista: Veracruz, New Orleans, L’Avana, Rotterdam. Immagini di un viaggio che ripercorre gli scali della sua vita come sfaccettature di un’esistenza avventurosa, ricca di incroci con la storia. Passando dal mito alla storia, questo documentario ripercorre la vita di una donna militante e di un artista singolare.