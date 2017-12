26/12/2017 - Botti di Capodanno, associazioni animaliste chiedono divieti

Ordinanza Solo A Campobasso. Se a Campobasso a Natale e soprattutto a Capodanno i botti sono vietati in virtù di un regolamento in materia di tutela animali, che vieta la vendita e lo scoppio di «petardi, mortaretti ed artifici similari e di ogni tipo di fuoco pirotecnico - fatta eccezione per le ‘scintille luminose’ (bastoncini luminosi pirotecnici)», prevedendo multe ai trasgressori, negli altri centri della regione non ci sono divieti in tal senso.



Eppure ordinanze dei sindaci in questa direzione, sempre più diffuse sul territorio nazionale, rappresentano un provvedimento di civiltà e attenzione verso gli animali, che soffrono moltissimi il fragore dei petardi. Diverse associazioni animaliste chiedono ai rispettivi amministratori di valutare un regolamento simile a quello avviato a Campobasso.

Tra queste Zampe nel Cuore Onlus di Guglionesi, un organismo nato da poco iscritto sul registro delle associazioni, i cui volontari si attivano quotidianamente con passione e spirito di sacrificio per aiutare gli animali abbandonati o in difficoltà. «Per i cittadini di Guglionesi sarebbe un forte segnale rispettare anche altre forme di esseri viventi, che puntualmente ogni giorno gioiosi salutano i guglionesani che con la loro pacifica presenza ci insegnano ad essere più "umani"» il messaggio lanciato al sindaco Leo Antonacci, che ha fatto presente tuttavia come al momento sia tardi per un regolamento senza escludere però che ci possa lavorare in futuro per rendere vietati, nei giorni cruciali di festa, i botti tanto spaventano cani e gatti. Intanto le forze dell’ordine si preparano a controlli mirati contro i petardi illegali, che negli anni scorsi sono stati anche sequestrati.