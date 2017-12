25/12/2017 - Natale al sole, gente in spiaggia. Ma dopo Santo Stefano peggiora

Termoli. Temperature miti sia il giorno della vigilia che oggi, 25 dicembre, per un Natale insolitamente caldo che ha portato i cittadini a fare passeggiate sia in centro che sulla spiaggia, luogo scelto da molti per qualche ora di relax e chiacchiere prima del tradizionale pranzo natalizio. Gli esperti del meteo però annunciano un peggioramento del clima, con pioggia e venti forti oltre che un calo delle temperature, a partire dal 27 dicembre.