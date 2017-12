24/12/2017 - Shopping natalizio con banconote false, truffatori scoperti

Probabilmente avevano provato a ‘confondersi’ tra gli amanti dello shopping natalizio tentando di smerciare banconote da 50 e da 20 euro false. Ad accorgersene un commerciante di Pescolanciano che ha immediatamente allertato i Carabinieri.

I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Isernia hanno iniziato la ricerca dei malfattori che, probabilmente, dopo essersi visti braccati, sono stati costretti a desistere dai loro intenti criminosi. Secondo i dati in possesso dall’Arma dei Carabinieri, quella da 50 euro, insieme a quella da 20 euro, risultano tra le banconote maggiormente contraffatte dai falsari.