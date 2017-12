24/12/2017 - Sorridere sempre Onlus, corso di clown terapia al Macte

Termoli. L’associazione Sorridere Sempre Onlus organizza il 20 e 21 gennaio prossimi un corso base intensivo per la formazione di volontari clown di corsia. L’appuntamento è aperto a chiunque vorrà imparare il teatro, la psicologia del gioco, la giocoleria, la magia comica per portare allegria e sorrisi come missionari di gioia negli ospedali. Il corso si svolgerà al Macte, teatro di arte contemporanea di Termoli in via Giappone. Per tutte le informazioni si può consultare il sito, la pagina facebook e inviare una mail a info@sorrideresempre.org.