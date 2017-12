24/12/2017 - Tradizioni della Vigilia, tutto pronto per l’antico rito dalla faglia

Oratino. E’ una delle manifestazioni più suggestive del Molise: la Faglia di Oratino. Anche quest’anno nel paese a pochi chilometri dal capoluogo, la vigilia di Natale sarà caratterizzata dall’antico rito: dalle 15 un enorme fascio di canne lungo 13 metri e dal diametro di un metro sarà trasportato a spalla da oltre cinquanta oratinesi lungo un percorso di circa un chilometro che parte dall’entrata del paese e arriva fino al sagrato della Chiesa Madre di Santa Maria Assunta in Cielo.





«Un rito dalle origini pagane e che si ricollega – spiegano gli organizzatori - a molte altre tradizioni legate al fuoco e più precisamente quelle dedicate al solstizio d’inverno, un momento dell’anno solare che da sempre è stato caratterizzato nel corso della storia da festeggiamenti in onore del sole affinchè possa portare fertilità e abbondanza nell’anno venturo. Con l’arrivo in seguito delle usanze cristiane e cattoliche il rito è finito col simbolizzare un enorme cero che illumina la notte in cui si rivive la nascita di Gesù Bambino.





La preparazione ha inizio con la raccolta delle canne che, per tradizione, dovrebbero essere rubate per mano dei nuovi maschi che stanno per passare dall’età infantile all’età matura e che per dimostrare il loro coraggio e il loro valore si avventurano a commettere un atto ritenuto illegale.

Dopo la pulitura delle canne ha inizio la vera e propria composizione della Faglia che dura circa 10 giorni e che vede i ragazzi oratinesi affrontare le fredde notti invernali per poter portare avanti una tradizione che ha visto partecipi in passato i padri, i nonni e così via».