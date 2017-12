23/12/2017 - Treno stracolmo e in ritardo, viaggio da incubo sul Roma-Campobasso

Come da copione. Il rientro dei molisani che vivono a Roma per trascorrere il Natale con la famiglia è sempre un ‘disastro’: treni strapieni e in ritardo. E’ avvenuto anche oggi, 23 dicembre, sul regionale che sarebbe dovuto partire da Termini alle 13.07.

«Scoccano le 13.07, la gente è salita, ma il treno straborda di umani, valigie, cappotti. In parecchi sono rimasti a terra. Così il treno non parte», raccontano sul gruppo Facebook ‘Il binario 20 bis’. «Qualcuno ipotizza l’aggiunta di una carrozza, per aumentare la capienza, ma questa carrozza probabilmente non esiste. Qualcun altro sobilla la folla per un esposto a Trenitalia».





Intanto, riferisce chi c’era, la tensione aumenta e intervengono le forze dell’ordine che avrebbero chiesto ai passeggeri diretti a Cassino di scendere e prendere altri treni. «Alle 14.25, dopo 78 estenuanti minuti, il treno parte. In tutto ciò il bagno sul treno non funziona».

Ancora un’odissea, dunque, per i viaggiatori molisani, ormai quasi rassegnati a dover utilizzare un servizio così scadente, una delle dieci tratte peggiori d’Italia, come ha confermato Legambiente in un recente report. La Campobasso-Roma è uno dei ’viaggi da incubo’ d’Italia.