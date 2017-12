23/12/2017 - Natale vicino ai lavoratori della ex Gam per il vescovo Bregantini

Natale vicino ai lavoratori. E in modo particolare al fianco degli operai della ex Gam, azienda rilevata da Amadori ma che non riaprirà prima di tre anni. La Pastorale sociale del Lavoro dell’Arcidiocesi di Campobasso-Bojano ha raccolto il grido dei cassintegrati dello stabilimento che era il cuore della filiera avicola molisana per condividerlo ed offrirlo in un momento di spiritualità e di testimonianza. Oggi, sabato 23 dicembre, alle ore 18, presso la Cattedrale di San Bartolomeo Apostolo a Bojano il vescovo di Campobasso Giancarlo Bregantini celebrerà la santa messa.

A seguire, l’arcivescovo darà spazio alle testimonianze di alcuni lavoratori della Gam, che desiderano condividere e partecipare alla cittadinanza la lorosofferta condizione di cassintegrati e il desiderio di tornare a lavorare. «L’uomo si realizza e si esprime con il lavoro e non con l’assistenzialismo, un desiderio che abbraccia anche i bisogni di tanti giovani che ancora una volta sono costretti ad abbandonare la propria terra per trovare un lavoro», riferiscono dalla Pastorale.