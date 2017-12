23/12/2017 - L’inferno in casa: picchiava la moglie e i familiari, ’orco’ arrestato

Aveva trasformato in un inferno la vita della moglie e degli altri familiari: botte, minacce, insulti. Una lunga serie di atti di violenza a cui hanno posto la parola ‘fine’ i carabinieri di Agnone. I militari si sono presenti a casa dell’ ‘orco’, un pregiudicato che abita nel centro altomolisano, e lo hanno arrestato. L’uomo, trasferito nel carcere di Isernia, è accusato di maltrattamenti in famiglia.





Le indagini dei Carabinieri hanno svelato una serie di episodi di violenza ripetuti nel tempo, che avevano instaurato un clima di autentico terrore nel segreto delle mura domestiche, per le quali la moglie ed altri familiari dell’uomo, erano dovuti ricorrere in più circostanze alle cure del personale sanitario, in ospedale, per contusioni e ferite in varie parti del corpo.

