23/12/2017 - Fondo per sviluppo e coesione e ricostruzione: pagamenti alle imprese

Numerosi i pagamenti sbloccati in questi giorni dal governo di via Genova. Il 21 dicembre sono

state trasferite alla Regione Molise nuove risorse a valere sul fondo Fsc e a 24 ore di distanza palazzo Vitale ha effettuato pagamenti per 19 milioni di euro ai soggetti attuatori dei vari interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione sul territorio molisano. Sono state in questo modo esaurite le liquidazioni al 31 ottobre scorso.

Contestualmente Palazzo Vitale ha avviato anche nuovi pagamenti per i lavori della ricostruzione post sisma.





«Abbiamo tenuto fede agli impegni presi - commenta il presidente della Regione Paolo di Laura Frattura –. Effettuiamo pagamenti attesi dalle imprese impegnate in tantissimi progetti, garantendo una boccata di ossigeno in un periodo certamente difficile».