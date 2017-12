24/12/2017 - "Babbi Natale in fuga", corsa di solidarietà per beneficenza

Petacciato. Si svolgerà martedì 26 dicembre a Petacciato la prima edizione di "Babbi Natale in fuga", una manifestazione di beneficenza organizzata dall’Asd Podistica Petacciato e dall’Amministrazione comunale. Si tratta di una corsa per il sociale aperta a tutti, al costo di 5 euro per adulti e 3 per bambini, con omaggio del pacco gara e cappellini di Babbo Natale. Il programma prevede il ritrovo davanti al municipio alle 10, la partenza alle 10,30 e la premiazione con ristoro alle 11,30.