23/12/2017 - Kalenarte, brindisi in Galleria aspettando il nuovo anno

Casacalenda. Nella galleria civica di Arte Contemporanea Franco Libertucci di Casacalenda, all’interno del palazzo comunale in via Emilio Di Gennaro giovedì 28 dicembre alle 18 ci sarà il Brindisi in Galleria per festeggiare il Natale e il nuovo anno con l’Associazione culturale Kalenarte. L’evento è stato organizzato per la conclusione del 2017, ricco di avvenimenti e di appuntamenti culturali organizzati al Maack.