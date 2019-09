Voragine di 2 metri in contrada S.Vito, dal Comune 19mila euro per salvaguardare l’incolumità

Non è un mistero: le condizioni di strade e marciapiedi, in città, rappresentano un tasto dolente per automobilisti e pedoni. E nelle ultime ore un nuovo grattacapo ha “bussato” alle porte di palazzo San Giorgio.

Lungo contrada San Vito, infatti – a circa 200 metri dall’imbocco dello svincolo per Santa Maria de Foras – una cavità ha fatto breccia sulla banchina a margine dell’asfalto, a poca distanza da un tombino.

Gli accertamenti condotti sul posto – dopo la segnalazione del personale addetto alla manutenzione stradale – hanno evidenziato la presenza di una vera e propria voragine, profonda circa due metri e larga poco meno, estesa sin sotto l’arteria locale.

Una circostanza che ha spinto l’amministrazione a correre ai ripari; anche perché il “cratere” é molto vicino ad alcune tubature, presumibilmente condotte di gas-metano.

Per accertare l’origine della voragine e verificare l’eventuale presenza di condutture idriche rotte o danneggiate, ma soprattutto per portare a termine le operazioni in sede stradale, verrà stanziata la somma 19mila euro, prelevata dal “Fondo di riserva”. Un investimento, rientrante nel capitolo “Protezione civile – interventi per pubblica incolumità”, sancito dall’apposita delibera del 30 agosto scorso.

I lavori dovrebbero partire a breve, subito dopo il completamento delle necessarie operazioni burocratiche.