Siringhe tra banche, uffici e Tribunale civile: il video shock

Siringhe usate abbandonate lungo i marciapiedi, così come la spazzatura. Mozziconi di sigaretta, lattine, cartacce, in bella vista sotto i portici di una banca in via Crispi: pieno centro urbano di Campobasso. In pratica, a pochi metri dal Tribunale civile e da una serie di banche e studi professionali.

L’ultima segnalazione in ordine di tempo sulla pagina Facebook di un cittadino di Campobasso che con un video ha immortalato il degrado esistente. Situazione, che in realtà, si registra in Molte strade del capoluogo di regione.

Da tempo i residenti della città denunciano le condizioni di sporcizia in cui versa parte del capoluogo.

Più volte sono intervenuti con denunce pubbliche per segnalare la presenza di siringhe sporche di sangue abbandonate ovunque, finanche nei giardini pubblici dove giovani i bambini.

Siringhe usate per iniettarsi una dose di droga e che spesso rimangono senza cappuccio (come si vede nel video), con l’ago scoperto e il rischio concreto che qualcuno si ferisca e si infetti.

Le zone critiche dove finora sono state rinvenute le siringhe usate dai tossicodipendenti della città sono l’area verde di fronte al vecchio ospedale di via Ugo Petrella, ma le stesse situazioni si registrano nel centro storico, in villetta dei Cannoni, lungo via Milano e adesso anche in via Crispi a pochi metri dal comando provinciale dei carabinieri di via Mazzini.

Basta un rapido giro per trovarne più di qualcuna ovunque. Urgono pertanto interventi urgenti oltre che un interessamento interistituzionale ad un fenomeno che è sempre più dilagante capace di coinvolgere in maniera assai più efficiente ed efficace i giovani e le loro famiglie rispetto ad una problematica diventata ormai endemica.