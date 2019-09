Rifondazione comunista sceglie il nuovo coordinatore: Sisto prende il posto di Arcolesse

Per 40 anni è stato dirigente della Cgil Molise, ora è stato designato come nuovo coordinatore regionale del Partito di Rifondazione comunista-Sinistra europea del Molise. La scelta di Pasquale Sisto è maturata sabato scorso (31 agosto) al termine del Comitato Politico Regionale del Partito della Rifondazione Comunista del Molise.

Il partito ha deciso di riorganizzarsi e avviare una nuova stagione di lotta sul territorio, come si legge in una nota stampa: “Dopo un’ampia discussione sulla fase politica nazionale e locale, considerata la mancanza della rappresentanza di un’ opposizione realmente antiliberista e di un fronte unitario di forze comuniste e della sinistra d’alternativa in grado di difendere le fasce sociali più deboli e i diritti conquistati, i membri del Comitato Politico Regionale decidono di iniziare un percorso di riorganizzazione del Partito sul territorio per radicarsi e dare vita ad una nuova fase per rilanciare il tesseramento al Partito, sostenere con più forza le lotte territoriali ambientali, della sanità, del lavoro e del welfare.

In attesa della nomina della nuova segreteria, il Comitato Politico Regionale affida al compagno Pasquale Sisto, già da oltre 40 anni dirigente della CGIL Molise, militante comunista e profondo conoscitore della realtà molisana, l’incarico di Coordinatore Regionale del Partito di Rifondazione comunista-Sinistra europea del Molise”.

Sisto prende il posto del segretario regionale uscente, Silvio Arcolesse: “Lo ringraziamo tutti calorosamente per l’impegno sin qui profuso per il Partito che auspichiamo possa ancora fattivamente proseguire”.