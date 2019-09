Si è conclusa ieri, 2 settembre, la mostra ‘Olio su mare’ organizzata dall’associazione culturale ‘settimopiano‘ e inaugurata lo scorso 23 agosto a Termoli. La mostra ha proposto le opere dell‘artista Elio Franceschelli della serie ‘olio su acqua’ con alcune licenze dei curatori Maxim Gostyuzhev e Michele Porsia.

Un grande successo di pubblico per l’esposizione, che si è tenuta in via Cannarsa n. 23 e nel corso della quale è stato conferito il premio SALVATAGGIO 2019 all’artista, presente al vernissage. Nota curiosa, Roberta Caruso ha omaggiato l’artista con un caciocavallo in argento in memoria del ‘caciocavallo impiccato’ della Biennale di Venezia 2011. Per l’occasione Michele Porsia ha composto un’opera dedicata all’artista dal titolo ‘come un pesce fuor d’acqua’.

“Il mare nostrum da via di comunicazione si trasforma in un motivo per una riflessione complessa sulla contemporaneità. L’artista non ha solo anticipato temi sociologici, ambientali, geografici di estrema attualità ma, negli ultimi anni, tratta il ‘paesaggio’ in modo sovversivo eppure legato alla tradizione europea che dal Rinascimento lo fatto emancipare dal soggetto. La finalità di questa operazione curatoriale è portare a Termoli, la cittadina molisana costiera nota in ambienti artistici per il Premio Termoli di Achille Pace, l’attenzione sul mare «che è il più vicino e il più dolce/ fra tutti gli Dèi» abusato dagli interventi antropici, ma anche su un artista di grande spessore e successo internazionale che vive anche in Molise”.

Settimopiano non è una galleria, “è una performance socio-comportamentale di Michele Porsia che, in un’epoca in cui è sempre più difficile fare cultura in spazi pubblici, decide di dedicare il suo atelier personale alla esposizione ed eventi culturali di ospiti d’onore. È un esercizio disciplinare che insegna a ridurre la propria personalità, ad aprirsi ed imparare dallo straniero”. Settimopiano è anche un centro di produzione culturale indipendente supportato dall’Associazione senza scopo di lucro settimopiano_ALIA (Arts and Landscape International Association).