Le Terre del seminario e la cooperativa “Arcobaleno – sorriso di Dio”, opere-segno della Diocesi di Termoli-Larino, sono state al centro della trasmissione “A sua immagine” condotta da Lorena Bianchetti e realizzata dalla Rai in collaborazione con la Cei in occasione della puntata andata in onda domenica 1 settembre su Rai Uno e dedicata alla 14esima Giornata per la Custodia del creato.

In particolare, il progetto diocesano realizzato in territorio di Larino, sostenuto e incoraggiato dal Vescovo Gianfranco De Luca, è stato inserito tra i temi dello spazio informativo a cura di Paolo Balduzzi come una “cooperativa per l’ecologia integrale” in piena linea con le parole di Papa Francesco che chiama tutti a “pregare e ad agire” per salvaguardare la bellezza del mondo che ci circonda e che ci è stato donato.

“Grazie alla disponibilità dei terreni del seminario convertiti in agricoltura biologica – è stato evidenziato durante la trasmissione – la Cooperativa è nata con lo scopo, tra gli altri, di favorire l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate, e tutto il lavoro si basa su una logica di sostenibilità ambientale, sociale ed economica, con particolare attenzione alla conservazione delle risorse naturali per le generazioni future. Il rispetto e la valorizzazione dell’ambiente si coniugano con le attività sociali e favorisce uno sviluppo sostenibile del territorio a livello sociale, economico ed ecologico”.