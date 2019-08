“Yarn Bombing Day”: bombardamento di filati dal 9 al 10 agosto nella Città dell’Uncinetto

Dopo l’albero di Natale e il tappeto più lungo mai realizzato, Trivento si apre al mondo come la “Città dell’Uncinetto” presentando il “Yarn Bombing Day”, la più grande esposizione di uncinetto creativo.

In mostra il 9 e il 10 agosto oltre 70 opere ideate da 67 artisti provenienti da tutto il mondo, al fine di promuovere l’arte dello “Yarn Bombing” (ovvero esibizioni di opere costituite da tessuti lavorati a maglia o all’ uncinetto) e il territorio locale. Queste saranno esposte in Piazza Fontana, per tutta la scalinata San Nicola, fino alla Cattedrale dei Santi Nazario, Celso e Vittore e sarà possibile ascoltarne le descrizioni con Loquis, app a realtà aumentata audio.

Un importante progetto organizzato e promosso all’interno del festival dall’associazione triventina “Un filo che unisce”, in collaborazione con l’artista russa KatikArt, è “Kokoro” (cuore, anima, in giapponese), per cui, a partire dalla call to action organizzata on line il 19 aprile 2019, sono stati realizzati all’uncinetto opere a forma di cuore, che verranno poi vendute durante l’evento, presso lo stand dell’associazione. Il ricavato sarà devoluto alla Fondazione Bambino Gesù Onlus.

Per i visitatori che vogliano approfondire temi e aspetti del patrimonio culturale Triventino, sarà inoltre possibile partecipare alle visite guidate messe a disposizione dall’associazione culturale MuSE (Musei Spazi in retE).

Durante l’evento sarà realizzato un film/documentario che racconterà il lavoro degli artisti, la realizzazione delle installazioni, il backstage e le reazioni dei visitatori. La regia e il montaggio saranno ad opera di Enrico Pavone.