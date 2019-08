Veneto, la scelta ideale per una vacanza alle terme

Veneto: terra di mari, montagne, laghi, arte gotica, cultura e anche di benessere. Tra le mete ideali per staccare dallo stress e dalla frenesia del lavoro, studio, impegni, dedicandosi al contatto con la natura e il proprio corpo. Il Veneto infatti, propone una grande scelta per una vacanza termale che ristabilirà mente e corpo, con particolare attenzione alla cura delle vie aeree e della pelle, che dopo un programma di trattamenti inclusi nei pacchetti disponibili e un bagno nelle piscine solfuree risulterà splendente e radiosa.

I benefici non risiedono soltanto nelle cure che le terme sono capaci di offrire, ma anche e soprattutto nella loro attività preventiva. Le vie aeree, ad esempio, dopo una cura termale, sono facilitate e rinforzare la loro naturale barriera immunitaria e riescono meglio a difendersi dalle infezioni e dalle allergie. Con un’attenta occhiata a pagine come “offerte terme veneto” troverete senza dubbio l’hotel termale adatto a voi, ovunque sia la località veneta di vostro interesse.

Ad Abano Terme in provincia di Padova, per esempio, c’è l’elegante Hotel Universal Terme. Quattro stelle, dotato di piscine idromassaggio di 33-36 gradi, una coperta per l’inverno e l’altra scoperta per l’estate, propone percorso kneipp e biosauna che arriva anche a 55 gradi. La struttura fornisce anche una beauty spa e una sala fitness. Insomma, un toccasana per il nostro corpo! Ancora, nel cuore di Abano Terme c’è L’Hotel Terme Verdi. Glamour e raffinato, offre la possibilità di passare un piacevole pranzo o cenone durante le feste natalizie. Ha un’area benessere dotata di angolo tisane, sauna finlandese, frigidarium, piscine idromassaggio e tutto ciò che serve per un percorso spa completo. Ma non è tutto, perché durante la settimana, più precisamente nella serata di venerdì, vengono aperte le piscine ed è possibile gustarsi un buon aperitivo.

Se avete voglia di provare trattamenti con fanghi termali, potete dirigere la vostra scelta verso Hotel Roma Terme o Hotel Bellavista Terme Resort e Spa. Se, invece, durante il vostro soggiorno avete voglia di essere contornati dalla splendida vista della natura, non potete farvi scappare una vacanza all’Hotel Millepini. Come è facilmente intuibile dal nome, è circondato da splendidi pini e la sua unicità risiede nella Y-40, la piscina termale più profonda del mondo, dove è possibile anche fare snorkeling per un’ora al giorno. Inoltre, è possibile noleggiare bici ed esplorare i territori adiacenti, o anche partecipare ad escursioni organizzate, per un “tuffo” anche nel verde. In caso decidiate di pernottare e di farvi coccolare dai pacchetti che la struttura alberghiera ha da offrire, sarete deliziati dai ricchi buffet presenti a colazione, pranzo e cena, aperitivi di benvenuto e ricche varietà di dolci. La proposta spa è tra le più complete: vasche fredde per riattivare la circolazione, vari tipi di idromassaggio, così da rendere ogni parte del corpo oggetto dell’effetto massaggiante, ingresso nella grotta termale Ninfea, che con i suoi vapori aiuterà il funzionamento ottimale dei vostri polmoni e tanto altro.

Il benessere ha un ruolo fondamentale della quotidianità come anche nelle vacanze e non dovrebbe mai essere trascurato, bensì riscoperto!