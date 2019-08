Turismo è Cultura: finale di agosto fra musica, moda e piatti gourmet

Giornate di grandi eventi fra lirica, moda e piatti gourmet in Molise per il cartellone ‘Turismo è Cultura’, promosso dall’Assessorato al Turismo e alla Cultura della Regione Molise, fra tante novità e altrettante conferme.

Tra queste ultime il secondo appuntamento con “Tosca”, l’evento lirico dell’anno che si è svolto mercoledì 28 agosto presso il Palazzo Liberty di Venafro. Dopo lo straordinario successo della prima, in scena lo scorso 25 agosto, il Festival Internazionale Opera al Laghetto ha nuovamente regalato emozioni, grazie alla preziosa regia di Edoardo Siravo e alla bravura degli artisti saliti sul palco.

Il festival, inoltre, in questa edizione ha allargato i suoi confini, con altri due appuntamenti: il vernissage “Arte all’Opera”, con una mostra ispirata proprio alla Tosca, e la terza edizione del premio “Italians in the World”.

Obiettivo centrato, in termini di successo di pubblico e critica, anche per Aut Aut Festival, con uno spettacolo dedicato ai più piccoli. Martedì 27 agosto a Termoli (foto), dove Andrea Calabretta è stato protagonista di “Storie all’Improvviso”. Un fantastico viaggio tra le fiabe più celebri raccontate da uno degli attori più amato dai bambini ma anche dagli adulti.

La sera di venerdì 30 agosto, a partire dalle ore 20, porte aperte all’Istituto Professionale per l’Ambiente e l’Agricoltura “L. Pilla” di Campobasso, dove studenti e professionisti del settore accoglieranno il pubblico per la quinta edizione di Food & Fashion. Una serata che unisce moda e piatti gourmet, per vivere un’esperienza multisensoriale. Quest’anno il tema scelto è la nocciola, che ha dato il titolo alla quinta edizione: “Abellanae”.

A Capracotta, invece, entra nel vivo Note in Alta Quota, la rassegna che mira a promuovere i giovani musicisti molisani. Sabato 31 agosto sarà la volta di Massimiliano Potena, cantautore di origini capracottesi che presenterà dal vivo “Gharbi”, il suo ultimo lavoro discografico.

Nel cuore del centro storico di Bojano, il prossimo 30 agosto, si terrà Parole e Musica. Un convivio poetico e una serata tributo al compianto Modesto Zaccaro. Nel corso della manifestazione si fonderanno poesia, musica dal vivo, lettura di testi classici e sperimentazioni linguistiche.

Nel fine settimana sarà la volta di Insieme in Contrada, manifestazione che si svolgerà a Jelsi. Giunto alla 14esima edizione, l’evento deve il suo longevo successo al carattere suggestivo, inedito e itinerante. Nel corso degli anni la festa si è spostata in tanti angoli del territorio jelsese, alcuni sconosciuti ai più.

Questa volta toccherà a Contrada Convento, a pochi passi dal Convento Santa Maria delle Grazie, dove, a partire da sabato 31 luglio, ci sarà spazio per tornei di carte, stand gastronomici e ottima musica con i “Cantine Riunite Band”, gruppo molisano fra i più conosciuti e apprezzati. Il giorno successivo sarà dedicato alle tradizioni culinarie, a partire dall’imperdibile colazione del contadino.

Per rimanere costantemente aggiornati su date e programmi delle manifestazioni di “Turismo è cultura” si può visitare il sito internet www.visitmolise.eu/it o interagire attraverso le pagine social di “Visit Molise”.