Temporali nel corso dei prossimi giorni

Previsioni meteo a cura di www.meteoinmolise.com

SITUAZIONE meteo weekend ITALIA – In questi ultimi giorni del mese la situazione meteo in Europa vedrà un campo di alta pressione disteso lungo le aree centrali e meridionali del Continente che ingloba anche i paesi dell’Est. D’altro canto, il Mediterraneo Centrale continuerà ad essere interessato da infiltrazioni umide da ovest all’interno dell’anticiclone che avranno l’effetto di favorire la formazione di altri temporali sparsi nel weekend su molte nostre regioni. Sabato sulla Sardegna transiterà un fronte perturbato foriero di temporali sull’isola, ma con fenomeni che in giornata si innescheranno lungo le catene Alpina e Appenninica. Domenica la saccatura si sposterà molto lentamente verso il basso Tirreno, interessando sempre la Sardegna con altri temporali. Consueta instabilità diurna ancora lungo Alpi e Appennino e localmente in Val Padana.

PREVISIONI ITALIA SABATO – Sardegna più coinvolta dai temporali i quali faranno la loro comparsa già dalle prime ore della giornata, ma al pomeriggio coinvolte anche le zone interne della Sicilia, l’Appennino e le Alpi con possibili sconfinamenti agli entroterra tirrenici e alla Pianura Padana. In serata sulle regioni peninsulari attenuazione generale dei fenomeni, mentre in Sardegna proseguiranno condizioni di tempo instabile.

Previsioni temporali ultimo weekend di agosto in Molise

Venerdì: mattinata pressoché soleggiata su tutta la regione. Nel corso delle ore aumento delle nuvolosità cumuliforme sulle aree interne. Al pomeriggio qualche temporale ancora presente segnatamente su Matese, Isernino, Alto Volturno. Le eventuali precipitazioni cesseranno già al tardo pomeriggio mentre entro la nottata tutta la nuvolosità si sarà dissolta. Temperature in media con punte anche oltre i 30 gradi su Basso Molise. Ventilazione debole da nord-est sulla costa. Venti da nord-est al pomeriggio sulla Provincia di Campobasso. Mari calmi

Sabato: mattinata di bel tempo e cieli sereni. Nel corso della giornata aumento formazione di nubi temporalesche su Provincia di Isernia e area matesina e comunque penalizzato maggiormente il Molise sud-occidentale. Serata stabile e stellata. Attenuazione serale dei fenomeni anche se non si esclude che qualche pioggia potrà verificarsi anche a tarda serata. Temperature stazionarie e in media. Ventilazione debole da nord-est sulla costa durante le ore centrali del giorno. Mari calmi.

Domenica: in mattinata velature in cielo. Aumento delle nuvolosità cumuliforme dal pomeriggio su gran parte del Molise interno con sconfinamento anche alle aree costiere, e temporali diffusi su quasi tutte le aree interne. Temperature in leggera flessione. Attenuazione serale di tutti i fenomeni. Ventilazione di direzione variabile. Mari calmi.