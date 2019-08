Giorni di eventi a Palata dove una serie di iniziative stanno animando le serate estive che hanno trovato il momento più importante della bella stagione nella festa patronale che si è celebrata ieri, venerdì 16 agosto, con la messa e la processione per le vie della statua del patrono San Rocco. A celebrare le funzioni il parroco don Elio Benedetto che ha salutato e ringraziato i cittadini, oltre che i tanti palatesi da anni lontani per lavoro rientrati nel giorno di festa e il Comune per la collaborazione nell’allestimento della festività. Nel pomeriggio poi l’asta e in serata la musica dal vivo con i fuochi pirotecnici che hanno concluso i festeggiamenti.

Intanto nelle scorse settimane la collaborazione tra i giovani, i cittadini e la ProLoco ha realizzato un calendario di eventi che hanno coinvolto l’intero paese. Proprio alla vigilia del ferragosto, nonostante le temperature più basse e la pioggia del tardo pomeriggio, la compagnia teatrale San Paolo ha festeggiato i suoi 20 anni con una rappresentazione in dialetto dal titolo “Cercasi marito disperatamente”, in cui con battute e ironia, gli attori amatoriali hanno richiamato un grande pubblico nel piazzale davanti alla scuola.

Non sono mancati poi i giochi di quartiere nel campetto che hanno visto per una sera i ragazzi abbandonare gli smarphone e i social per sfidarsi in squadre nei giochi del passato, quelli che si facevano in strada per impegnare il tempo. Sulla scalinata di Poggio Palazzo Ducale nella serata del 7 agosto sono andati in scena gli abiti da sposa e da sposo attraverso un percorso storico della moda degli abiti da cerimonia organizzato dalle ragazze della ProLoco.