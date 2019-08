Antico, superato, demodé, scomodo? Macchè. Il costume intero si prende una rivincita e spopola anche sulle spiagge molisane. Fino alla stagione scorsa snobbato, ora anche sul bagnasciuga di Termoli, Campomarino e Petacciato diventa il trend più rincorso. E le ragazze, le stesse che storcevano il naso davanti a quel pezzo unico accuratamente conservato nel cassetto della mamma e condannato alla naftalina, ora corrono a comprarlo, favorite da modelli di tendenza che slanciano la figura e valorizzano il lato b.

Impossibile non farci caso: sulle spiagge, nelle piscine e agli happy hour sulla sabbia le giovani donne molisane sfoggiano i nuovi modelli interi che ormai sono diventati un must dell’estate 2019.

Se fino a qualche anno fa il costume intero appariva come riservato alle signore, oggi diventa appannaggio delle ventenni e delle trentenni, con buona pace di quanti negano che nella moda tutto sia possibile.

Bisogna ammettere che questo ritorno è uno di quelli più belli: “Il costume intero è elegante, confortevole e soprattutto fa sentire a proprio agio” spiega a Primonumero.it Roberta, 23 anni di Campomarino.

“Camuffa i piccoli inestetismi della pelle come la cellulite e le smagliature, slancia il fisico e nasconde la pancia” aggiunge Emilia, 24 anni di Guardialfiera. È adatto alle bambine, alle ragazze, alle donne in attesa e alle neo mamme: insomma è adatto a tutte.

Alcuni modelli sono talmente particolari che ormai vengono utilizzati dalle ragazze come body, perfetti per impreziosire un’outfit banale e trasformarlo in uno perfetto per il sabato sera.

“Da quando sono tornati di moda – ci racconta Antonella, 24enne di Portocannone – li indosso senza vergognarmi. Trovo che siano perfetti per il mio fisico perché coprono la pancia”.

Ornella, 26enne di Petacciato invece ci dice che “nonostante fosse difficile reperirli, io li ho sempre preferiti. Sono perfetti perché slanciano il mio fisico, coprono qualche chilo di troppo e soprattutto mi fanno sentire a mio agio”.

È la moda a dettare le regole ed è proprio grazie ai brand che hanno deciso di rilanciare il modello intero che oggi è facile reperirlo. L’influenza di ragazze del calibro di Chiara Ferragni, le sorelle Rodriguez e Chiara Nasti hanno finalmente sdoganato il concetto che ‘il costume intero è da nonne’.

E subito i magazzini e le vetrine dei negozi si sono riempite: anche nei negozi di intimo a Termoli la scelta è molto vasta. “Da quest’anno sono tutte impazzite per il costume intero” ci spiega una commessa.

Ovvio che, come ogni cosa, anche il costume intero ha il rovescio della medaglia. “Io ne possiedo solo uno – racconta Paola, una 26enne di Campomarino – credo che sia molto bello ma lo uso raramente perché rischio di abbronzarmi poco. Però lo adoro quando sono in vacanza”.

La maggior parte delle ragazze comunque sembra sorvolare sul problema abbronzatura e lo indossa senza farsi troppi problemi.

Sarà meglio prepararsi dunque, soprattutto con il boom di turisti di agosto, a vedere il pezzo unico che fa il “tutto esaurito” sulle spiagge molisane.